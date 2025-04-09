Перед Пасхой цены на яйца могут снизить при одном условии

09.04.2025 | 19:30

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) анализирует цены на куриные яйца и другие продукты (кондитерские изделия, сливочное масло и т. д.), востребованные у граждан перед Пасхой.

Магазины и других участников рынка уже предупредили о том, что нельзя допускать необоснованного повышения стоимости этих товаров. Нарушителям грозит ответственность.

Кроме того, торговым сетям порекомендовали опустить цены на продукты в случае, если их снизят поставщики.

Ранее сообщалось, что за год в России подорожали все ингредиенты для выпечки домашнего кулича. Исключением стали яйца. Их стоимость снизилась на 0,25%.

По сравнению с 2024-м цены на продукты для кулича увеличились в среднем на 20,9%. Больше всего выросла стоимость сливочного масла (+38,5%). Подорожали дрожжи (+23%), мука (+7,1%), сахар (+5,1%), молоко (+3,19%).