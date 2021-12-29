В Пензенской области частные детсады работали без лицензии

29.12.2021 | 14:27

В 2021 году в Пензенской области часто выявляли нарушителей среди предпринимателей, оказывающих образовательные услуги. Об этом рассказала начальник регионального УФАС России Елена Демидова на пресс-конференции во вторник, 28 декабря.

Речь идет об ИП, которые позиционировали свои проекты как частный детский сад, не имея лицензии на предоставление образовательных услуг.

«Это не допускается в силу закона о защите конкуренции, является нарушением статьи 14.2. Достаточно много предупреждений было выдано, эти предупреждения предпринимателями исполнялись», - сообщила Елена Демидова.

О ситуации с нехваткой мест в муниципальных детских садах в ноябре рассказала начальник Управления образования Пензы Лилия Чащина. По ее словам, дошкольных учреждений недостаточно в активно развивающихся микрорайонах: это ГПЗ и «Арбековская застава». В Арбекове в очереди 937 детей, на ГПЗ - 747.

Она уточнила, что для ликвидации очередей в областном центре в 2021 году было создано 140 мест. Также появилось 30 дополнительных мест за счет индивидуального предпринимателя, открывшего частный детсад.