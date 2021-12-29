УФАС о повышении цен на продукты: Мы пока дел не возбуждали

29.12.2021 | 12:13

Во вторник, 28 декабря, руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова, подводя предварительные итоги 2021 года, затронула тему повышения цен на продукты питания.

«Пока в рамках проводимых мониторингов нарушения антимонопольного законодательства установлено не было. Когда это касается тех торговых сетей, которые находятся на территории всей Российской Федерации, информация направляется в федеральный аппарат», - пояснила она.

По словам Елены Демидовой, в других субъектах нарушения выявлялись. Речь идет о ситуации, когда торговые сети занимают доминирующее положение и есть основание для реагирования антимонопольного органа. Там доходило до возбуждения соответствующих дел.

«Та информация, которую мы направили в центральный аппарат, на сегодняшний день находится в стадии согласования или в стадии возбуждения дела, проводится анализ рынка на территории России. Мы пока дел таких не возбуждали, но надеемся, что у нас еще все впереди», - заключила начальник управления.

Между тем за год в регионе продуктовая корзина подорожала почти на 800 рублей. Если по данным на октябрь 2020 года она составляла 3 581 руб., то на октябрь 2021-го - 4 327, сообщили в Пензастате.

Стоимость салата оливье за год увеличилась почти на 20%. В 2020-м на покупку ингредиентов для главного новогоднего блюда требовалось 344 руб. 4 коп., а в 2021-м - 409 руб. 16 коп.