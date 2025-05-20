В Кузнецке рекламу магазина признали способной ввести в заблуждение

20.05.2025 | 17:17

Рекламу комиссионного магазина «Ломбард Корона» в Кузнецке признали ненадлежащей. Антимонопольная служба изучила ее по просьбе прокуратуры.

На внешней стене здания на улице Белинского был размещен слоган «Лучшие условия в городе» и «Низкий %». В нарушение закона о рекламе какого-либо подтверждения обнародованному сравнению не имелось.

«Деятельность комиссионного магазина осуществляет индивидуальный предприниматель, не являясь юридически зарегистрированным в качестве ломбарда и не выполняя требования федерального закона «О ломбардах», - уточнили в Пензенском УФАС России.

Таким образом, использование словосочетаний «Ломбард Корона», «Лучшие условия в городе, «Низкий %», вызывая ассоциацию с предоставлением займа, может ввести потребителя в заблуждение относительно характера оказываемых финансовых услуг и гарантий. Имеется вероятность, что он решит: в данном месте располагается ломбард.

Комиссия признала рекламу нарушающей требования закона и направила материалы должностному лицу Пензенского УФАС для возбуждения административного дела.