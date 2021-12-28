Назван размер премии, полученной вице-губернатором за отказ от взятки

28.12.2021 | 18:38

Стал известен размер премии, полученной вице-губернатором Пензенской области Сергеем Федотовым за отказ от взятки в три миллиона рублей.

По данным телеграм-канала Mash, во вторник, 28 декабря, Федотов получил 47 тыс. руб. и перевел всю сумму на благотворительность.

Инцидент со взяткой произошел 16 декабря. По версии следствия, сотрудница администрации Каменского района лично передала вице-губернатору 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации.

Федотов от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли, чиновница признала вину. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

На следующем оперативном совещании в правительстве было объявлено, что Федотов получит премию за то, что отказался от незаконного вознаграждения. Ее размер тогда не назывался.