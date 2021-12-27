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Общество

В Пензе предприниматели не смогли открыть свои магазины из-за утечки

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Почти как Петр I окно в Европу, так и Виталий Стручков вырубает дверь. Размах у него поменьше - топором он пробивает путь в арендованный магазин на Лобачевского, 8. Тротуар, отмостка, крыльцо покрыты толстым слоем льда, жалюзи на входе не поднять.

«А от кого помощь? Не от кого. Попробуем, сейчас отогревать будем. Нет - фен строительный будем искать или покупать. Будем отдалбливать», - рассказал предприниматель.

Соседка Стручкова по малому бизнесу рада бы помочь, но сил ее точно не хватит. Елена тоже не может попасть в свой магазин, из-за простоя терпит убытки.

«Как только мы заехали, начались проблемы. И с этого дня мы начали вызывать аварийку ежедневно. Они приезжали, пофотографировали, сказали: нам сегодня не выделили технику, нужно демонтировать для этого столб. Этого никто делать не хочет. И уезжают», - пожаловалась она.

Проблема возникла из-за утечки - у бордюра должен быть колодец, рядом с ним сочится вода. Дорога обросла ледяными торосами. Машины еле вписываются в колеи.

Тротуар вдоль дома и далее - сплошной каток, ни соль, ни песок не спасают. Поодаль женщина поскользнулась, упала, чуть не попала под колеса.

«Здесь гололед, коньки надо выдавать, как на каток. Топит здание, подвал. Все стоит в воде», - сообщил житель Пензы Тарас Шевенюк.

Как пояснили в горводоканале, действительно трудность в том, что в охранной зоне водопровода стоит световая опора. Демонтировать ее пока не удавалось. Работы по устранению утечки запланировали на 28 декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Опять про каких то вымышленных предпринимателей. Барыги они.

Гость||

Вааще непонятно, о чем статейка... Хрень какая-то

Имя: Гость
Комментарий:

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