В Новый год с 11-м: телеканал приготовил праздничную программу

27.12.2021 | 19:37

Включи 11-й и отметь главное зимнее торжество в прекрасном настроении в окружении популярных ведущих и авторов программ телеканала «Наш дом», известных пензенских музыкантов и артистов, любимых телефильмов и мультиков.

«Новый год - семейный праздник. Мы бы хотели, чтобы 31 декабря около телеэкранов собрались люди всех возрастов, поэтому приготовили такую праздничную новогоднюю сетку вещания, чтобы в ней каждый нашел что-то интересное для себя», - отметил главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Причем акцент сделан именно на контенте собственного производства. 31 декабря зрители увидят мюзикл «Операция «Дед Мороз», главными действующими лицами которого стали творческие коллективы Пензы и ведущие 11 канала.

Также вас ждет «Новогоднее ассорти», собранное из лучших номеров праздничных вечеров за 15-летний период, концертная программа «С Новым годом, Пенза!» в которую вошли выступления десятков ведущих творческих коллективов области.

В 22:25 начнется «Новогодний «Стол заказов» Радио 101.8», который прервется на новогоднее обращение губернатора и Президента РФ, после чего развлекательный телемарафон продолжится. Кстати, вы сможете поздравить своих родных и друзей во время эфира в режиме реального времени. СМС будут выводиться на экран в виде телечата.

«В новогодние праздники каждый день на нашем канале полнометражные анимационные фильмы для детей и кино для семейного просмотра. А по вечерам практически все выступления известного сатирика Михаила Задорного», - рассказал Владимир Белов.

Специально для долгих зимних каникул авторы программ телеканала «Наш дом» подготовили праздничные новогодние выпуски. Следите за телепрограммой и отмечайте Новый год с 11-м!