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Общество

У погибшей при пожаре в Терновке пары остался 10-летний сын

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У мужчины и женщины, погибших при пожаре в 1-м Осоавиахимовском проезде, остался ребенок школьного возраста.

По сведениям источника сетевого издания «ПензаИнформ», в момент трагедии 10-летнего мальчика не было дома. Он уехал на каникулы к бабушке и дедушке.

Сейчас по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко проводится комплекс мер, направленных на защиту ребенка. На бабушку оформляется опека.

Ранее сообщалось, что смертельный пожар в трехквартирном доме произошел вечером в воскресенье, 26 декабря. Огонь уничтожил крышу здания. Кроме того, выгорели внутренние помещения на площади 30 кв. м.

Погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979-го.

По факту случившегося проводится проверка.

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Гость||

а причем тут защита от власти, бабушка если нормальная просто взвалит на себя эту отвественность и защиту, только вот если опять она нормальная и на сколько ее хватит, ресурс человеческий ограничен

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось
Какая оперативность у журналистов ПИ. За 17 минут выяснили новые подробности по происшествию. Всем пензенским СМИ нужно учиться у этого penzainform.ru писал(a):
сетевого издания «ПензаИнформ»
Браво!

Гость||

Как будто без поручения Губернатора этот комплекс мер не был бы проведён.

Поручение Губернатора СМИ- упоминать его при каждой новости?

Гость||

Поручение Губернатора СМИ- упоминать его при каждой новости?

___

Я вчера 21 кнопку сдуру включил. Чуть не сдох от хвалебных од в адрес нашего главы региона.

Гость||

Причина пажара какова? Почему не выбрались? Уж не убийство ли это?

Гость||

Гость писал(a):

Как будто без поручения Губернатора этот комплекс мер не был бы проведён.

Поручение Губернатора СМИ- упоминать его при каждой новости?

Инфо-рейтинг "поднимают".

Гость писал(a):

Я вчера 21 кнопку сдуру включил. Чуть не сдох от хвалебных од в адрес нашего главы региона.
Чем меньше реальных дел тем больше од. ) Хотя у этого реальных дел вообще ни каких не видно . Власть в регионе с 1998 года в отражении Ершова - Конек Горбунок "Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак.")))))

Гость||

Так то да, но царевичем, заметьте, стал все- таки младший!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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