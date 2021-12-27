У погибшей при пожаре в Терновке пары остался 10-летний сын

27.12.2021 | 10:00

У мужчины и женщины, погибших при пожаре в 1-м Осоавиахимовском проезде, остался ребенок школьного возраста.

По сведениям источника сетевого издания «ПензаИнформ», в момент трагедии 10-летнего мальчика не было дома. Он уехал на каникулы к бабушке и дедушке.

Сейчас по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко проводится комплекс мер, направленных на защиту ребенка. На бабушку оформляется опека.

Ранее сообщалось, что смертельный пожар в трехквартирном доме произошел вечером в воскресенье, 26 декабря. Огонь уничтожил крышу здания. Кроме того, выгорели внутренние помещения на площади 30 кв. м.

Погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979-го.

По факту случившегося проводится проверка.