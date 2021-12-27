В Пензе при пожаре погибли мужчина и женщина

Два человека погибли в результате пожара, случившегося в Пензе вечером в воскресенье, 26 декабря. Инцидент произошел в 1-м Осоавиахимовском проезде, 20.
Сообщение о возгорании в трехквартирном доме поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:46. По указанному адресу выехали 33 сотрудника ведомства и 6 спецавтомобилей.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли», - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.
Огонь уничтожил крышу здания. Кроме того, выгорели внутренние помещения на площади 30 кв. м. Погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979-го.
По факту случившегося проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара и привело к смертям.
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петух опять сделал свое страшное дело