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Происшествия

В Пензе при пожаре погибли мужчина и женщина

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Два человека погибли в результате пожара, случившегося в Пензе вечером в воскресенье, 26 декабря. Инцидент произошел в 1-м Осоавиахимовском проезде, 20.

Сообщение о возгорании в трехквартирном доме поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:46. По указанному адресу выехали 33 сотрудника ведомства и 6 спецавтомобилей.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли», - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

Огонь уничтожил крышу здания. Кроме того, выгорели внутренние помещения на площади 30 кв. м. Погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979-го.

По факту случившегося проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара и привело к смертям.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

петух опять сделал свое страшное дело

Гость||

выпили бы поменьше,были бы живы......

Гость||

Гость писал(a):

выпили бы поменьше,были бы живы......
Ты там был чтоли?

Гость||

Петарда

Гость||

всем доброе утро,обращаюсь ко всем с огромной человеческой просьбой!

случилось страшное, сегодня ночью произошел пожар в Терновке и у мальчика ,учасегося в 4классе не стало мамы и папы,они сгорели,осталась только бабушка,хоронить сразу двоих им не посильно,поэтому,призываю всех, давайте поможем ,кто сколько может!

Ниже контакты бабушки,денежку можно перевести ей по номеру,так же позвонить предложить помощь и для особо неверующих убедиться,что ситуация реальная и срочно нужна помощь!

Емелина Наталия Михайловна, тел.8 905 016 8747(это бабушка ребенка, ей можно перевести деньги) Скопировано из ВК.

Гость||

Гость писал(a):

всем доброе утро,обращаюсь ко всем с огромной человеческой просьбой!

случилось страшное, сегодня ночью произошел пожар в Терновке и у мальчика ,учасегося в 4классе не стало мамы и папы,они сгорели,осталась только бабушка,хоронить сразу двоих им не посильно,поэтому,призываю всех, давайте поможем ,кто сколько может!

Ниже контакты бабушки,денежку можно перевести ей по номеру,так же позвонить предложить помощь и для особо неверующих убедиться,что ситуация реальная и срочно нужна помощь!

Емелина Наталия Михайловна, тел.8 905 016 8747(это бабушка ребенка, ей можно перевести деньги) Скопировано из ВК.

Бабушке сочувствие, мальчика жаль, но за это проголосовано.

Гость||

Ваш сарказм здесь абсолютно не уместен

Гость||

Гость писал(а):

]Бабушке сочувствие, мальчика жаль, но за это проголосовано.

______________________

А просто сочувствие выразить уже невозможно????

Гость||

Гость писал(a):

Бабушке сочувствие, мальчика жаль, но за это проголосовано.
Вы уже загнались, мил человек. В беду человек может попасть любой, при любом политическом строе. А помочь людям - дело святое.

Имя: Гость
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