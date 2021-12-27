Транспортная реформа: Заречный получил партию автобусов из Москвы

27.12.2021 | 15:58

В Заречный поступила партия автобусов из Москвы. Город пока получил 5 машин из 10. Всего москвичи обещали поставить 40 единиц транспорта.

Как объяснил порталу «Город Z» директор МП «Автотранс» Эдуард Кузовков, из столицы поначалу собирались отправить 10 автобусов. Транспорт осмотрели, и выяснилось, что к дальнему переезду готовы всего пять машин.

«Транспортировка сопровождалась сложными погодными условиями, но все закончилось удачно. Сейчас эти автобусы находятся у нас в гараже, отогреваются. Впереди работа по передаче их на баланс нашего предприятия», - добавил Кузовков.

Остальные автобусы представители ГУП «Мосгортранс» пообещали отправить после новогодних праздников.

Почти весь транспорт в автопарке Заречного нуждается в замене. Машины имеют практически 100%-й износ.

Закрытый город - часть Пензенской агломерации, которую ждет транспортная реформа. На прямой линии губернатор Олег Мельниченко заявил, что до конца года или же сразу после праздников в область прибудет 40 автобусов. Машины оперативно выпустят на маршруты, тариф будет регулируемым.