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Общество

Транспортная реформа: Заречный получил партию автобусов из Москвы

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В Заречный поступила партия автобусов из Москвы. Город пока получил 5 машин из 10. Всего москвичи обещали поставить 40 единиц транспорта.

Как объяснил порталу «Город Z» директор МП «Автотранс» Эдуард Кузовков, из столицы поначалу собирались отправить 10 автобусов. Транспорт осмотрели, и выяснилось, что к дальнему переезду готовы всего пять машин.

«Транспортировка сопровождалась сложными погодными условиями, но все закончилось удачно. Сейчас эти автобусы находятся у нас в гараже, отогреваются. Впереди работа по передаче их на баланс нашего предприятия», - добавил Кузовков.

Остальные автобусы представители ГУП «Мосгортранс» пообещали отправить после новогодних праздников.

Почти весь транспорт в автопарке Заречного нуждается в замене. Машины имеют практически 100%-й износ.

Закрытый город - часть Пензенской агломерации, которую ждет транспортная реформа. На прямой линии губернатор Олег Мельниченко заявил, что до конца года или же сразу после праздников в область прибудет 40 автобусов. Машины оперативно выпустят на маршруты, тариф будет регулируемым.

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Источник — фото gorodz.info
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Гость||

В Заречный поступила партия автобусов из Москвы. Город пока получил 5 машин из 10.

___

Тем временем Пенза отказалась от бесплатных 10 троллейбусов из Москвы.

Гость||

Они Б/У что ли?

Гость||

Б/у-шные басы? Которые в Москве замещаются электробусами, чтобы не коптить чистое небо и не отравлять жизнь людям? Ну ничо так, реформа...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Машины оперативно выпустят на маршруты
какие именно маршруты?

Гость||

И про реформы. На фоне поставок б/у техники из столицы в быдл.. ну в регионы в общем. А как там дела со скандалом по вывозу отходов из столицы? Напряглись и решили проблему в рамках мособласти? Или везут в другие регионы, но не поднимая излишнего шума?

Гость||

Гость писал(a):

Б/у-шные басы? Которые в Москве замещаются электробусами, чтобы не коптить чистое небо и не отравлять жизнь людям?
И ты в это веришь? Во вред или пользу экологии? Да, дорогуша... Теперь мне понятно, для кого Марвел и Дисней свои фантазийные фильмецы клепают...

Гость||

Гость писал(a):

А как там дела со скандалом по вывозу отходов из столицы?
Какой скандал? Дурачки скакали когда по наводке госдепа?

Не понимая свой же пользы? Ну, на то они и дурачки - кинул им леденец пососать, а дальше опять свое дело делай.

Гость||

в условиях Москвы, города с налаженной троллейбусной инфраструктурой, замена общественного транспорта на электробусы выглядит полной профанацией, что подтверждают даже внутренние доклады Мосгортранса

Гость||

Пензюки, завидуйте молча.

Имя: Гость
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