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Общество

Перед праздниками пензенцам рассказали про травмы при падении

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В понедельник, 27 декабря, на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Пензенской области главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Оксана Коробкова в преддверии продолжительных праздников рассказала, как поступать в угрожающих жизни и здоровью ситуациях.

«При обморожении ни в коем случае не растирайте с силой обмороженные участки. Не засовывайте конечности в кипяток, чтобы улучшить кровообращение. Обогревание должно проходить постепенно. Следует согреться в помещении, выпить чаю. Обмороженные участки опускают в теплую воду, а еще лучше подействует сухое тепло, которые даст мягкая ткань или не слишком горячая грелка. Если обмороженные участки отекли и на них появились пузыри, нужно наложить стерильную повязку и обратиться в травмпункт», - посоветовала она.

При использовании пиротехники необходимо внимательно изучить инструкцию, в которой сказано, на каком расстоянии можно находиться от фейерверка. Ожоги нельзя обрабатывать маслом, сметаной, спиртом. Следует наложить стерильную повязку и обратиться в лечебное учреждение.

«Большое количество травм связано с падениями на льду. При травме ног, головы, позвоночника следует немедленно вызвать скорую помощь к месту, где это произошло. Если вы получили перелом лучевой кости (это самая частая травма) и можете сами добраться до травмпункта, зафиксируйте руку с помощью шарфа или косынки и направляйтесь к врачу. Травмпункты будут работать круглосуточно», - проинструктировала врач.

Вызвать скорую помощь можно по телефонам: 103 (сотовый), 03 (городской), 112.

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