Пензенцам дали советы, как сохранить здоровье в праздничные дни

27.12.2021 | 12:42

О том, как пережить январские праздники без ущерба для здоровья, рассказала главврач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова на пресс-конференции, состоявшейся в региональном минздраве в понедельник, 27 декабря.

«Исследования показывают, что длинные выходные способствуют увеличению массы тела. Наши рекомендации: исключите из новогоднего меню блюда с большим количеством жира и сахара. Предпочтение следует отдавать нежирным сортам птицы и рыбы вместо жирной свинины, овощам и фруктам», - дала она совет.

По словам Ирины Пузраковой, 31 декабря ни в коем случае не стоит голодать, нужно позавтракать, пообедать, принять легкий ужин. Нельзя садиться за праздничный стол голодным, так как в первые же 30 минут наступает перенасыщение, и человеку уже трудно переварить большое количество пищи, поступающее одномоментно.

Кроме того, перед новогодним застольем следует хорошо выспаться.

Не нужно готовить на новогодний стол большие порции. Срок хранения салатов - 48 часов, поэтому пензенцы должны рассчитывать на то, чтобы съесть их не позднее 1 января. Лучше каждый день подавать свежие, вкусные и полезные блюда.

«Полностью исключить алкоголь у большинства населения, скорее всего, не получится, но из напитков, которые сопровождают застолье, следует исключить газированные сладкие напитки, так как они увеличивают количество всасываемого алкоголя. Соответственно, опьянение и токсический эффект развиваются быстрее и приводят к тяжелому похмельному синдрому. Лучше употреблять во время застолья чистую негазированную питьевую воду. Кроме того, минут за 30 до того, как сесть за стол, также следует выпить воды», - рекомендовала врач.

Она напомнила, что во время длительных каникул важно поддерживать уровень физической активности. Для этого можно запланировать, например, катания на коньках и лыжах.

«Включите в программу новогодней ночи танцы и прогулку на свежем воздухе, но не забудьте одеться по погоде, не употребляйте алкоголь на улице и, конечно же, примите меры по профилактике травматизма», - посоветовала пензенцам Ирина Пузракова.