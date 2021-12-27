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Общество

Пензенцам дали советы, как сохранить здоровье в праздничные дни

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О том, как пережить январские праздники без ущерба для здоровья, рассказала главврач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова на пресс-конференции, состоявшейся в региональном минздраве в понедельник, 27 декабря.

«Исследования показывают, что длинные выходные способствуют увеличению массы тела. Наши рекомендации: исключите из новогоднего меню блюда с большим количеством жира и сахара. Предпочтение следует отдавать нежирным сортам птицы и рыбы вместо жирной свинины, овощам и фруктам», - дала она совет.

По словам Ирины Пузраковой, 31 декабря ни в коем случае не стоит голодать, нужно позавтракать, пообедать, принять легкий ужин. Нельзя садиться за праздничный стол голодным, так как в первые же 30 минут наступает перенасыщение, и человеку уже трудно переварить большое количество пищи, поступающее одномоментно.

Кроме того, перед новогодним застольем следует хорошо выспаться.

Не нужно готовить на новогодний стол большие порции. Срок хранения салатов - 48 часов, поэтому пензенцы должны рассчитывать на то, чтобы съесть их не позднее 1 января. Лучше каждый день подавать свежие, вкусные и полезные блюда.

«Полностью исключить алкоголь у большинства населения, скорее всего, не получится, но из напитков, которые сопровождают застолье, следует исключить газированные сладкие напитки, так как они увеличивают количество всасываемого алкоголя. Соответственно, опьянение и токсический эффект развиваются быстрее и приводят к тяжелому похмельному синдрому. Лучше употреблять во время застолья чистую негазированную питьевую воду. Кроме того, минут за 30 до того, как сесть за стол, также следует выпить воды», - рекомендовала врач.

Она напомнила, что во время длительных каникул важно поддерживать уровень физической активности. Для этого можно запланировать, например, катания на коньках и лыжах.

«Включите в программу новогодней ночи танцы и прогулку на свежем воздухе, но не забудьте одеться по погоде, не употребляйте алкоголь на улице и, конечно же, примите меры по профилактике травматизма», - посоветовала пензенцам Ирина Пузракова.

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Гость||

Уже известно как сохранить здоровье. Надо утром 1 января голопом бежать в ближайший пункт вакцинации.

Гость||

А кросс по Московской первого числа не планируется? Хочу с нашим спортивным губернатором посоревноваться кто быстрее.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нельзя садиться за праздничный стол голодным
Вот это перл... кАнЭшно сначало нажраться , а уж потом в гости. Не с перепою ли сказано?

Гость||

Гость писал(a):

Уже известно как сохранить здоровье. Надо утром 1 января голопом бежать в ближайший пункт вакцинации.
Вот вот и сразу два укола и не забыть заказать в доставке белые тапочки.

Гость||

У нас тут подвезли одного желавшего быть здоровым. До 60 не дотянул.

Гость||

Это из стола надо вставать немного голодным. И, да, никакого алкоголя

Гость||

То ли врач то ли блогер?

Имя: Гость
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