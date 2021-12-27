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Общество

Определен график работы пунктов вакцинации в праздничные дни

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В Пензенской области в выходные и праздничные дни продолжится прививочная кампания против коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, вакцинацию можно будет пройти в 13 из 14 поликлиник Пензы для взрослого населения во все дни с 31 декабря по 9 января с 8:00 до 13:00. Подробные графики работы площадок иммунизации размещены на сайтах медорганизаций.

Также прививку жители Пензы смогут сделать в торговых центрах «Коллаж», «САН и Март», «Ритэйл», «Атак» (на улице Антонова) 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Бригады работают с 10:00 до 13:00. Выходные дни - 31 декабря, а также 1, 2, и 7 января.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 декабря, вакцинацию от коронавируса в Пензенской области завершили 755 824 человека, коллективный иммунитет составил 66,3%.

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Гость||

Очень правильно 1 января в 08:00 отправится на вакцинацию.

Гость||

Какой график у пунктов похмеляции)

Гость||

Война войной, а обед по расписанию

Гость||

А где у нас в городишке бесплатно поверяют на наличие антител?

Гость||

Неужели всё ещё приглашают?

Гость||

А когда больше умерало связаных с ковидлой жителей области до появления вакцинок или после?

Гость||

думаю 1 января пойду, уколюсь...)))

Гость||

А как же праздновать? При вакцинации нельзя выпивать 40 дней! Трезвенники только пойти ширнуться могут. А остальным низяяя!

Гость||

А детей где колоть будут? Привезли уже ширево-то.

Гость||

При вакцинации нельзя выпивать 40 дней!

__

Это миф.

Гость||

А детей где колоть будут?

___

Хоть в школьном туалете. Это допустимо при соблюдении стерильности.

Гость||

ну вот а я планировал 31 декабря !

Гость||

Сам ты миф, проплаченный! Выпивать нельзя до и после, сначала гамалейцы говорили про 40 дней, потом переобулись на меньше дней!

Имя: Гость
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