Определен график работы пунктов вакцинации в праздничные дни

27.12.2021 | 11:23

В Пензенской области в выходные и праздничные дни продолжится прививочная кампания против коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, вакцинацию можно будет пройти в 13 из 14 поликлиник Пензы для взрослого населения во все дни с 31 декабря по 9 января с 8:00 до 13:00. Подробные графики работы площадок иммунизации размещены на сайтах медорганизаций.

Также прививку жители Пензы смогут сделать в торговых центрах «Коллаж», «САН и Март», «Ритэйл», «Атак» (на улице Антонова) 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Бригады работают с 10:00 до 13:00. Выходные дни - 31 декабря, а также 1, 2, и 7 января.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 декабря, вакцинацию от коронавируса в Пензенской области завершили 755 824 человека, коллективный иммунитет составил 66,3%.