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Общество

Новый дом в «Радужных дворах» Спутника: обзор планировок

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Когда человек видит планировку квартиры, он сразу представляет, где поставит детский спортивный уголок, а куда повесит зеркало.

Жизнь в строении № 70 ЖК «Радужные дворы» наверняка будет удобной, комфортной и насыщенной приятными событиями.

Жители смогут устраивать семейные турниры по настольным играм, романтические ужины в собственной столовой с видом на город, организовывать свой home office, играть с детьми и баловать себя отдыхом в уютной спальне.

Подробности можно узнать по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Про условия ипотеки расскажет ипотечный брокер холдинга «Термодом». Телефон 8 927 360-67-01.

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-оптима», строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой», строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-профи». Проектные декларации на наш.дом.рф.

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