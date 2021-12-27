Алтынбаев лично искал охотников-нарушителей в Лопатинском районе

27.12.2021 | 14:31

Новый руководитель Минлесхоза Пензенской области Ришат Алтынбаев лично провел рейд по охране животного мира в Лопатинском районе, который возглавлял ранее на протяжении многих лет.

Мероприятие прошло в минувшие выходные, вместе с Алтынбаевым в нем принимали участие работники министерства, а также производственные охотничьи инспекторы.

В результате выявили четыре нарушения, среди которых провоз незачехленного оружия и охота без разрешения на добычу ресурсов.

«В Спасском районе при проверке автомобиля, передвигавшегося в охотничьих угодьях в темное время суток, установлено, что находившиеся в данном автомобиле граждане не имели разрешений на добычу охотничьих животных в данном охотничьем угодье.

Кроме того, в автомобиле находилось расчехленное охотничье оружие и продукция незаконной охоты - заяц-русак и серая куропатка, что является грубейшим нарушением охотничьего законодательства. По данному факту проводится проверка следственными органами», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ришат Алтынбаев исполняет обязанности министра с 23 декабря.