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Общество

Алтынбаев лично искал охотников-нарушителей в Лопатинском районе

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Новый руководитель Минлесхоза Пензенской области Ришат Алтынбаев лично провел рейд по охране животного мира в Лопатинском районе, который возглавлял ранее на протяжении многих лет.

Мероприятие прошло в минувшие выходные, вместе с Алтынбаевым в нем принимали участие работники министерства, а также производственные охотничьи инспекторы.

В результате выявили четыре нарушения, среди которых провоз незачехленного оружия и охота без разрешения на добычу ресурсов.

«В Спасском районе при проверке автомобиля, передвигавшегося в охотничьих угодьях в темное время суток, установлено, что находившиеся в данном автомобиле граждане не имели разрешений на добычу охотничьих животных в данном охотничьем угодье.

Кроме того, в автомобиле находилось расчехленное охотничье оружие и продукция незаконной охоты - заяц-русак и серая куропатка, что является грубейшим нарушением охотничьего законодательства. По данному факту проводится проверка следственными органами», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ришат Алтынбаев исполняет обязанности министра с 23 декабря.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новый руководитель Минлесхоза Пензенской области Ришат Алтынбаев лично провел рейд по охране животного мира
Ловили нищебродов,а "уважаемые" люди знали об облаве?

Гость||

Ришат решает)

Гость||

славно поохотились, дичь пальчики оближешь...

Гость||

Мешали охотиться...

Гость||

Лучше бы прямыми обязанностями занялись, лес охраняли и лесоустройством занимались бы.

Гость||

Ни один депутат Госдумы не пострадал?

Имя: Гость
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