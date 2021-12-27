Алтынбаев лично искал охотников-нарушителей в Лопатинском районе

Новый руководитель Минлесхоза Пензенской области Ришат Алтынбаев лично провел рейд по охране животного мира в Лопатинском районе, который возглавлял ранее на протяжении многих лет.
Мероприятие прошло в минувшие выходные, вместе с Алтынбаевым в нем принимали участие работники министерства, а также производственные охотничьи инспекторы.
В результате выявили четыре нарушения, среди которых провоз незачехленного оружия и охота без разрешения на добычу ресурсов.
«В Спасском районе при проверке автомобиля, передвигавшегося в охотничьих угодьях в темное время суток, установлено, что находившиеся в данном автомобиле граждане не имели разрешений на добычу охотничьих животных в данном охотничьем угодье.
Кроме того, в автомобиле находилось расчехленное охотничье оружие и продукция незаконной охоты - заяц-русак и серая куропатка, что является грубейшим нарушением охотничьего законодательства. По данному факту проводится проверка следственными органами», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Ришат Алтынбаев исполняет обязанности министра с 23 декабря.
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penzainform.ru писал(a):Ловили нищебродов,а "уважаемые" люди знали об облаве?