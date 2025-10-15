На въезде в Кузнецк насмерть сбили пятнистого оленя

15.10.2025 | 09:18

На въезде в Кузнецк, рядом с кафе «У мамы», водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятнистого оленя.

ДТП произошло в ночь с 13 на 14 октября, о нем рассказала пресс-служба регионального минлесхоза 15-го числа. Животное внезапно выбежало на дорогу и оказалось под колесами машины.

Причиненный охотничьему фонду ущерб составил 60 000 рублей.

«Будьте особенно осторожны на дорогах, проходящих через лесные массивы, в период гона оленей - это октябрь. В это время животные становятся менее осторожными и активно передвигаются. Соблюдайте скоростной режим и будьте внимательны, чтобы избежать подобных ситуаций», - обратились к водителям сотрудники минлесхоза.

Осенью, во время брачного гона, дикие животные нередко погибают на дорогах региона. Так, 19 сентября в Белинском районе водитель насмерть сбил лося. Ущерб охотничьему фонду составил 80 000 рублей.