В Пензе полицейский Дед Мороз поздравил юных художников

26.12.2021 | 19:15

Их родители работают в полиции, поэтому новогодние поздравления они принимают в стенах регионального министерства внутренних дел.

Пропуском на праздник стали рисунки с изображением мам и пап, которые ребята должны были прислать на творческий конкурс. Лучшие работы отметили грамотами и подарками.

«Я хотела нарисовать именно эту работу, потому что очень захватывает именно это. И в дальнейшем хочу стать полицейским. Мы здесь водили хоровод, танцевали с Дедом Морозом, нам вручали грамоты. Мне очень все понравилось», - поделилась участница конкурса Анастасия Жучкова.

На торжественную церемонию приехали 17 юных художников из городов и районов Пензенской области.

«Надеюсь и уверен, что большинство присутствующих здесь пойдут по стопам своих пап и мам. Но для этого надо хорошо учиться и участвовать в таких конкурсах. Все вы большие молодцы», - обратился к участникам праздника начальник УМВД России по области Павел Гаврилин.

Награждение победителей творческого конкурса и развлекательная новогодняя программа прошли в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».