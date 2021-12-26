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Общество

В Пензе полицейский Дед Мороз поздравил юных художников

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Их родители работают в полиции, поэтому новогодние поздравления они принимают в стенах регионального министерства внутренних дел.

Пропуском на праздник стали рисунки с изображением мам и пап, которые ребята должны были прислать на творческий конкурс. Лучшие работы отметили грамотами и подарками.

«Я хотела нарисовать именно эту работу, потому что очень захватывает именно это. И в дальнейшем хочу стать полицейским. Мы здесь водили хоровод, танцевали с Дедом Морозом, нам вручали грамоты. Мне очень все понравилось», - поделилась участница конкурса Анастасия Жучкова.

На торжественную церемонию приехали 17 юных художников из городов и районов Пензенской области.

«Надеюсь и уверен, что большинство присутствующих здесь пойдут по стопам своих пап и мам. Но для этого надо хорошо учиться и участвовать в таких конкурсах. Все вы большие молодцы», - обратился к участникам праздника начальник УМВД России по области Павел Гаврилин.

Награждение победителей творческого конкурса и развлекательная новогодняя программа прошли в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А почему он в трениках?

Гость||

Сейчас у всех свои дед Морозы.

В министерстве статистике например средне статистический дед-мороз.

Имя: Гость
Комментарий:

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