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Общество

Трубы плохие: в Кузнецке система теплоснабжения изношена на 80%

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В Кузнецке система теплоснабжения имеет 80%-й износ. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал мэр Сергей Златогорский.

В городе 94 километра труб, состояние которых удручает. Нередки аварии на сетях, в результате которых кузнечане остаются без тепла.

К примеру, из-за порыва жители домов № 223 и 229 на улице Ленина вынуждены были обходиться без ресурса с 27 сентября по 8 октября, что больше нормативного срока восстановления теплоснабжения. Прокуратура привлекла МКП «Теплосеть» и ее технического директора к административной ответственности.

«В любой момент мы можем получить проблему. И источник у нас старенький, и трубы плохенькие, и ЦТП они не модернизировали. Есть серьезный риск аварийных ситуаций. А тепловая система должна в сезон работать как часы, чтобы не давать сбоев», - пояснил Сергей Златогорский.

Он добавил, что МКП «Теплосеть» - убыточное предприятие, потери в год исчисляются 50-60 миллионами рублей. Долговое бремя ложится на муниципалитет.

«Надо какое-то радикальное решение принимать. Радикальное решение - модернизация. Это дорогое удовольствие, условно говоря, миллиард плюс минус. У нас уже несколько раз специалисты смотрели: все крутится от миллиарда и выше», - рассказал градоначальник.

По его словам, пока городу не стоит рассчитывать обновить теплосети за счет федеральных средств. Остается поиск инвестора и создание концессии.

«Инвестор есть инвестор. Он говорит: я готов вложить, потом как отбить это все дело? Выход такой: от полутора раз и выше поднять тариф. Тоже не вариант. Поэтому мы пока в тупике», - объяснил Златогорский.

Он заявил, что решение проблемы с сетями теплоснабжения - задача номер один на следующий год.

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Гость||

А как же 20 лет величия и скреп?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

условно говоря, миллиард плюс минус.
Как легко бюджетные деньги считаются.

Гость||

Вместо внешнего украшения города,лучше бы эти деньги на замену труб пустили,более жизненно необходимое. Или в каждом мкд делать отдельные котельные,но не в каждой квартире(взорвут алкаши). Я бы 50% своей доли оплатил, окупиться легко,если чинки на шею не сядут.

Гость||

Пора уже чтото начинать делать,или все только считать и прикидывать...

Гость||

Значит вскоре придёт частная жкх шарага, власти будут говорить что скоро всё изменится к лучшему бла бла, в итоге трубы останется гнилыми а деньги от населения будут идти в карман хозяину в Москве.

Имя: Гость
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