Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.

13.11.2025 | 10:36

22-летний житель Кузнецка добился компенсации морального вреда за травму, полученную на мебельном предприятии.

В июле 2024 года молодого горожанина приняли на работу штамповщиком, а спустя месяц с ним произошел несчастный случай. Кузнечанин, занимаясь заготовками на штамповочном станке, получил удар по правой руке.

Молодого человека сразу же доставили в больницу. Там диагностировали ушибленно-рваные раны 4 пальцев.

«Указанная травма квалифицирована как вред здоровью легкой степени и привела к стойкой утрате общей трудоспособности в размере 30%», - сообщили в областной прокуратуре.

Кузнечанин обратился в суд и попросил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

На заседании ответчик не признал вину. Представитель предприятия заявил, что несчастный случай произошел из-за самого сотрудника, который перевел работу станка из ручного режима в ножной.

Но грубой неосторожности в действиях кузнечанина не нашли. Суд пришел к выводу, что работодатель нарушил законодательство, допустив штамповщика к работе на оборудовании без обучения нужным правилам и инструктажа по охране труда.

В пользу работника постановили взыскать 300 000 рублей.

Ответчик обжаловал решение, ссылаясь на отсутствие вины в причинении вреда. Судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения, рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

За нарушение трудового законодательства мебельное предприятие привлекли к административной ответственности.