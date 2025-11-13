Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.

22-летний житель Кузнецка добился компенсации морального вреда за травму, полученную на мебельном предприятии.
В июле 2024 года молодого горожанина приняли на работу штамповщиком, а спустя месяц с ним произошел несчастный случай. Кузнечанин, занимаясь заготовками на штамповочном станке, получил удар по правой руке.
Молодого человека сразу же доставили в больницу. Там диагностировали ушибленно-рваные раны 4 пальцев.
«Указанная травма квалифицирована как вред здоровью легкой степени и привела к стойкой утрате общей трудоспособности в размере 30%», - сообщили в областной прокуратуре.
Кузнечанин обратился в суд и попросил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.
На заседании ответчик не признал вину. Представитель предприятия заявил, что несчастный случай произошел из-за самого сотрудника, который перевел работу станка из ручного режима в ножной.
Но грубой неосторожности в действиях кузнечанина не нашли. Суд пришел к выводу, что работодатель нарушил законодательство, допустив штамповщика к работе на оборудовании без обучения нужным правилам и инструктажа по охране труда.
В пользу работника постановили взыскать 300 000 рублей.
Ответчик обжаловал решение, ссылаясь на отсутствие вины в причинении вреда. Судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения, рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.
За нарушение трудового законодательства мебельное предприятие привлекли к административной ответственности.
