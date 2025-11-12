В Кузнецке стартовал ремонт полотна на мосту через Труев

В Кузнецке начали ремонтировать полотно моста через реку Труев на улице Стекловской. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Златогорский.
«В настоящее время ведется укладка пешеходных консолей, прежние пришли в негодность. Тротуары будут сделаны с обеих сторон путепровода, после чего подрядчик приступит к ремонту деформационных швов и укладке асфальта», - рассказал он.
До съездов и тротуаров на Стекловской очередь дойдет после того, как закончатся работы на Октябрьской и в Аэродромном проезде, уточнил Сергей Златогорский.
О необходимости капитального ремонта мостов через Труев в Кузнецке заговорили еще в 2023 году. Проблема заключалась в отсутствии источников финансирования.
В марте 2025-го Сергей Златогорский объявил, что деньги на ремонт Стекловской (с включением моста) нашлись. Провести работы планировалось за счет дополнительных средств сверх выделенных на обновление дорог 200 млн рублей.
