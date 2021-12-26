Стала известна дата рекордной индексации пенсий

26.12.2021 | 10:25

С 1 января 2022 года в России повышаются страховые пенсии по старости. Их рост составит 5,9 процента, что вызвало недовольство населения и даже самого Президента РФ Владимира Путина.

В четверг, 23 декабря, в конце итоговой пресс-конференции глава государства предоставил слово пензенской журналистке Юлии Измайловой.

«Индексация пенсии запланирована в 5,9%, это намного ниже инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - спросила она.

«Я с вами полностью согласен, мы не должны об этом забывать. Правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», - ответил Владимир Путин.

Несколько категорий пожилых людей в следующем году уже ждут рекордные показатели индексации. Например, с 1 апреля 2022 года прибавку в размере 7,7 процента ощутят порядка 4 млн пенсионеров, получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, среди которых: инвалиды всех групп, включая детей-инвалидов; дети, получающие пенсию по причине потери одного или обоих родителей, в том числе по потере одинокой матери; пожилые граждане, которые не смогли оформить страховую пенсию по старости из-за низкой величины ИПК или недостатка стажа; участники ВОВ, которым установлена инвалидность; члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву; инвалиды-военнослужащие и другие категории граждан.

Чуть позже высокий показатель индексации ждет и военных пенсионеров. Согласно постановлению Минобороны, таким пожилым гражданам в 2023 году должны повысить пенсии на 9 процентов. Это тоже будет рекордный уровень индексации, если брать все цифры с 2013 года, сообщает PRIMPRESS.ru.