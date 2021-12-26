Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 дек 2021|12:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стала известна дата рекордной индексации пенсий

Печать

С 1 января 2022 года в России повышаются страховые пенсии по старости. Их рост составит 5,9 процента, что вызвало недовольство населения и даже самого Президента РФ Владимира Путина.

В четверг, 23 декабря, в конце итоговой пресс-конференции глава государства предоставил слово пензенской журналистке Юлии Измайловой.

«Индексация пенсии запланирована в 5,9%, это намного ниже инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - спросила она.

«Я с вами полностью согласен, мы не должны об этом забывать. Правительство должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», - ответил Владимир Путин.

Несколько категорий пожилых людей в следующем году уже ждут рекордные показатели индексации. Например, с 1 апреля 2022 года прибавку в размере 7,7 процента ощутят порядка 4 млн пенсионеров, получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, среди которых: инвалиды всех групп, включая детей-инвалидов; дети, получающие пенсию по причине потери одного или обоих родителей, в том числе по потере одинокой матери; пожилые граждане, которые не смогли оформить страховую пенсию по старости из-за низкой величины ИПК или недостатка стажа; участники ВОВ, которым установлена инвалидность; члены семей военнослужащих, погибших во время службы по призыву; инвалиды-военнослужащие и другие категории граждан.

Чуть позже высокий показатель индексации ждет и военных пенсионеров. Согласно постановлению Минобороны, таким пожилым гражданам в 2023 году должны повысить пенсии на 9 процентов. Это тоже будет рекордный уровень индексации, если брать все цифры с 2013 года, сообщает PRIMPRESS.ru.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Вот это у пенсионеров теперь деньжищ будет!

Гость||

На булку с 1%кефиром хватило бы....

Гость||

Инфляция вырастит на 15%, радовался нечему, капиталистическая экономика рассчитана на барыг и не на народ, народ в ней лишь раб.

Гость||

Гость писал(а):

> Вот это у пенсионеров теперь деньжищ будет!

Неправильно думаешь абсолютно. У их уже эти деньги ранее отобрали, а теперь лишь частично возвращают. Это понятно? В итоге никакой прибыли, всегда забирают больше, чем отдают.

А эти крики про "выполнение обещаний" - это реклама и шумиха. Народ уже всё понял давно.

Гость||

Никто не отбирал. Это деньги рано умерших от ковида пенсионеров...

Гость||

Издеваются над пенсионерами, да еще хвалятся. Дай бог чтобы на пенсии им тоже так прилетело. но они видимо уже на.... по гроб жизни.

Гость||

Гость писал(а):

> На булку с 1%кефиром хватило бы....

Если доживут...

Гость||

Даже здесь и то оказывается уровень инфляции разный для всех . И давно уже индексация занижена . Нам же не индексировали пенсии за тот год ,когда на строительство памятника алкашу деньги нашли ,а для пенсов нет ,ах да потом выделяли разовую выплату Но она так тоже не проиндексирована ,хотя и была занижена , больше то о ней и не вспоминали . Хорошо считают замаскировались . Себе в тот год подняли оплату в два раза с отговоркой ,что год назад не индексировали . Так вот и пннсам надо давно уже также за то что недоиндексировали в два раз поднять пенсии . Или самим главное хватало б и хватит .

Гость||

11:41 А не прилетит, а не будет никого и ничего к тому времени, пыль , прах и пепел. Сами к этому стремятся на всех парусах.

Гость||

Денег власти не жалеют только на свои хотелки. Тратят не считая. На народ им давно наплевать. Стыдно читать такие издевательские "статьи". Но те,кто их публикует, стыд потеряли давно. Иначе бы, просто промолчали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте