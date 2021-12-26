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Общество

Привитые от COVID пожилые зареченцы смогут выиграть телевизор

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В Заречном анонсировали розыгрыш большого телевизора. Приз смогут получить жители закрытого города 60 лет и старше, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

Как сообщили в администрации города, прививку зареченцы должны сделать в МСЧ-59 с 2 по 9 января.

Розыгрыш состоится 10 января в 10:00 в ДК «Современник». Среди призов вакцинированным не только телевизор, но и тонометры, пылесосы.

Ранее сообщалось, что квартиры пожилых зареченцев начали обходить так называемые волонтеры здоровья. Они напоминают горожанам о мерах противоэпидемической безопасности, а также предлагают записаться на прививку от коронавируса. Тем, кто не может прийти, предлагается подать заявку на иммунизацию на дому.

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Гость||

Пакет с ток шоу, где Украина, Соловей.... Бесплатно пожизненно подарить не забудьте. И малышеву пусть лечит

Гость||

Картина маслом. Граждане, привившиеся "Спутником", въезжают в освободившиеся квартиры антипрививочников.)))

Гость||

Лишенцам и телевизор в радость.

Гость||

Телевизор- приз 90-х годов прошлого века! Торопись привиться!

Гость||

Гость писал(a):

Пакет с ток шоу, где Украина, Соловей.... Бесплатно пожизненно подарить не забудьте. И малышеву пусть лечит
уколись и получи зомби-пакет для лучшей зомбации, воистину безумна реальность, я даже представить не мог что когда то буду жить в таком мире

Гость||

Гость писал(a):

Граждане, привившиеся "Спутником", въезжают в освободившиеся квартиры антипрививочников.)))
ты против частной собственности что ли и предачи прав по наследству?

Гость||

Получить телевизор и умереть - мечта пожилых зареченцев?

Гость||

V1.RU: Пожилого волгоградца парализовало от инсульта после прививки «Спутником»

Гость||

В Волгограде 64-летний мужчина после прививки «Спутником» сначала оказался в больнице с коронавирусом, а после получил инсульт с параличом.

Как рассказала V1.RU невестка мужчины, он с женой вместе пошел прививаться, чтобы обезопасить детей и внуков. Спустя три дня после первой прививки «Спутником» супруги заболели. Сначала поднялась температура, потом оба слегли всерьез.

По словам волгоградки, сначала в больницу увезли ее свекровь, а затем и свекра. Сначала мужчину госпитализировали в обычную больницу, но спустя неделю родные узнали, что у него случился инсульт. На тот момент тест на коронавирус у пенсионера был отрицательным. Но спустя три дня тест вдруг показал положительный результат. И мужчину перевели в ковидный госпиталь.

«Сначала мы не могли просто даже дозвониться до больницы, потом на нас словно всех собак спустили, хамили, разговаривали очень грубо — ничего узнать толком нам не давали. Перебрасывали на горячую линию, которая уже давала телефон отделения, где лежал наш дедушка», — говорит невестка больного. Выяснить состояние родственника им удалось только после звонка в облздрав, однако потом родные снова не могли ничего узнать. «Единственный раз, когда нам удалось с ним поговорить, мы услышали: „Заберите меня домой, иначе я тут умру“, — вспоминает волгоградка. — Как выяснилось, ему с инсультом мало того, что кололи лекарства, которые сердечникам нельзя, так еще и не заметили, что с его рукой. А он упал в одной из больниц и повредил ее. На жалобы нашего дедушки никто не обратил внимания и даже не сделали рентгена».

В итоге родственники решили забрать дедушку домой. Мужчина парализован на левую сторону, но мозг не пострадал. Из выписки ковидного госпиталя следует, что его лечили только от коронавируса.

В комитете здравоохранения изданию заявили, что инсульт стал осложнением после коронавируса. Там уверяют, что мужчина получал все необходимое лечение. При этом родственники мужчины говорят, что после выписки к ним не приходил ни один врач, однако сразу после запроса V1.RU мужчину осмотрел невролог.

Гость||

Гость писал(a):

Спустя три дня после первой прививки «Спутником» супруги заболели.
Инкубационный период "Дельта" - 5 дней.

Имя: Гость
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