Привитые от COVID пожилые зареченцы смогут выиграть телевизор

В Заречном анонсировали розыгрыш большого телевизора. Приз смогут получить жители закрытого города 60 лет и старше, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
Как сообщили в администрации города, прививку зареченцы должны сделать в МСЧ-59 с 2 по 9 января.
Розыгрыш состоится 10 января в 10:00 в ДК «Современник». Среди призов вакцинированным не только телевизор, но и тонометры, пылесосы.
Ранее сообщалось, что квартиры пожилых зареченцев начали обходить так называемые волонтеры здоровья. Они напоминают горожанам о мерах противоэпидемической безопасности, а также предлагают записаться на прививку от коронавируса. Тем, кто не может прийти, предлагается подать заявку на иммунизацию на дому.
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