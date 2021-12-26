Привитые от COVID пожилые зареченцы смогут выиграть телевизор

26.12.2021 | 13:56

В Заречном анонсировали розыгрыш большого телевизора. Приз смогут получить жители закрытого города 60 лет и старше, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

Как сообщили в администрации города, прививку зареченцы должны сделать в МСЧ-59 с 2 по 9 января.

Розыгрыш состоится 10 января в 10:00 в ДК «Современник». Среди призов вакцинированным не только телевизор, но и тонометры, пылесосы.

Ранее сообщалось, что квартиры пожилых зареченцев начали обходить так называемые волонтеры здоровья. Они напоминают горожанам о мерах противоэпидемической безопасности, а также предлагают записаться на прививку от коронавируса. Тем, кто не может прийти, предлагается подать заявку на иммунизацию на дому.