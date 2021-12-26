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Общество

От жителей Калинина, 119а, потребовали сменить новый лифт на другой

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Новый лифт есть, и еще новее должен появиться на Калинина, 119а. Специально к приезду съемочной группы член правления ТСЖ попросил мастера включить кабину. Он показал, какая красивая установлена в одноподъездном доме.

Как только Ростехнадзор выдаст заключение, лифт начнет перевозить жильцов. Но не факт, ведь региональный фонд капитального ремонта настаивает на установке новой кабины, причем жители должны будут заплатить за нее. Квитанции уже присылают.

«В 2020 году по плану мы должны были поменять лифт. Мы приглашали независимую комиссию, которая установила, что у нас механизм все терпит и можно в 2021-м. То есть мы собирали эти деньги», - рассказала член правления ТСЖ «Калинина, 119а» Лидия Чистякова.

С момента создания ТСЖ в доме спецсчет. С его помощью отремонтировали крышу, коммуникации, входную группу, холл. На замену лифта в 2020-м не хватало. Жители вызвали эксперта, тот дал заключение: эксплуатация возможна до 2023-го. Люди за год успели собрать нужную сумму и установить кабину.

Но они не выполнили условия региональной программы. Согласно постановлению администрации Пензы, дом в таком случае лишается права на спецсчет, деньги будут копиться в общем котле. И это еще не все.

«С нас требует фонд капитального ремонта, чтобы мы заплатили за лифт, который они собираются нам еще один ставить в 2022 году, зная, что лифт у нас новый уже стоит», - пояснил член правления ТСЖ Сергей Ефимов.

Народ продолжает собирать деньги на спецсчет, игнорирует квитанции от фонда капремонта. Долги растут.

ТСЖ обратилось в суд. А 11 канал - к региональному оператору. Как пояснили там, если товарищество предоставит документы, подтверждающие замену лифта в министерство ЖКХ и ГЗН или администрацию Пензы, в постановление внесут изменения и ТСЖ не будет должником, останется со своей кабиной.

Дело за инспектором Ростехнадзора, чтобы тот подписал акт. И тогда пакет бумаг будет готов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

"Ижжж!!! Понимаешь!!! Захотели чьи-то карманы пустыми оставить!!! Казнить нельзя помиловать" :)))

Гость||

> группы член правления

Как сексуально.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на спецсчет, деньги будут копиться в общем котле
ух ты на спец счет захотели тогда встретимся в суду

Имя: Гость
Комментарий:

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