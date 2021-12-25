Общество

Ветераны войны в Афганистане почтили память соратников

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Молодость мужчин, которым уже далеко за 50, объединяет одно: Афганистан, 25 декабря 1979 года, Советский союз начал ввод ограниченного контингента войск на территорию республики. Юные солдаты тогда еще даже не представляли, насколько тяжелой будет эта война.

Среди тех, кто отправился на борьбу с моджахедами, было немало и пензенцев. Берняков Александр и Шишов Константин погибли в первый день сражений, не успев и ступить на афганскую землю.

«При заходе на посадку на кабульский аэродром самолет Ил-76, в котором находилось 37 десантников и 10 членов экипажа, врезался в гору и разбился», - рассказал ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Краснов.

У мемориального комплекса «Афганские ворота» собрались участники боевых действий в мусульманской республике - солдаты, которые несколько лет провели вдали от дома и родных.

«Юность хоть была и тяжелая, но в то же время настоящая, чистая, мужская. Там нельзя было лебезить, нельзя было выворачиваться - намного чище души были, замечательные взаимоотношения», - отметил ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Холзинев.

116 пензенцев погибли в Афганистане, 319 вернулись с контузиями, шестеро пропали без вести.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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арбеково||

"Афганистан болит в моей душе". Сегодня мы мыслями там, где мы были в свои 19-20. Да и погода в Пензе сегодня ностальгическая, как не перевале Саланг в январе-феврале, и колонны, колонны техники, его штурмующие.

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