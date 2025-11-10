В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны

В Пензе глава города поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны Николая Комракова. Ему исполнилось 99 лет.
Мужчина родился в селе Пеньки Моршанского района Тамбовской области.
«Во время войны служил в военно-морском флоте, третьей бригаде речных кораблей Днепровской военной флотилии, был артиллеристом и заслужил звание лейтенанта», - написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.
Затем Николай Комраков учился в Пензенском индустриальном институте и работал инженером на производственном предприятии, а в 1959 году создал семью. В настоящее время у него двое детей, четверо внуков и трое правнуков.
Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За взятие Берлина».
«Для всех нас Николай Евдокимович - человек, на которого мы должны равняться, пример стойкости, мужества и верности Родине. Желаю нашему дорогому ветерану крепкого здоровья, тепла, добра и благополучия!» - отметил Денисов.
