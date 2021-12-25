Общество

В Пензенской области ограничено движение на федеральных трассах

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В субботу, 25 декабря, на участках автомобильных дорог федерального значения Пензенской области введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, это связано с ухудшением погодных условий - снегопадом и наледью на проезжей части.

Движение грузовиков и автобусов ограничено на следующих участках:

- М5 «Урал» - с 446-го км (+500 м) по 711-й;

- Нижний Новгород - Саратов - с 320-го км (+900 м) по 516-й;

- Тамбов - Пенза - с 124-го по 278-й км.

Ориентировочное время окончания ограничения движения - 17:00 25 декабря. В зависимости от продолжения непогоды оно может быть изменено.

«Госавтоинспекция рекомендует перенести поездки на более поздние сроки либо использовать для поездок в направлении Пензенской области альтернативные виды транспорта», - добавили в отделении пропаганды.

Ранее сообщалось, что в Мокшанском районе в 8:30 на трассе М5 столкнулись «Газель» и грузовой Mercedes-Benz с полуприцепом. Медики осмотрела водителя «Газели» и отпустили, а его пассажира доставили в больницу. Причиной ДТП могла стать непогода.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сочувствую водителям, которым приходится ездить в такую непогоду. На улице конечно жесть.

Гость||

Суббота, новый год скоро. В такую погоду только дома сидеть, вино квасить.

Гость||

Дороги чистить нужно

Гость||

Гость писал(a):

Дороги чистить нужно
тебя надо запретить оленя

Гость||

При метели дороги чистить бесполезно, тут же надует новых перемётов. Правильно, что ограничили

Имя: Гость
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