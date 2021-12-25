Общество

Сотрудники пензенской полиции устроили праздник для детей

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Сказочный старец попал на центральную площадь Пензы в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Концертная программа с играми, конкурсами, песнями и танцами была организована при содействии городского управления МВД и общественного совета при ведомстве. Сотрудники полиции желали детям новогоднего настроения и полезных увлечений, советовали проявлять осторожность в дни зимних каникул, не находиться на улице без взрослых в темное время суток и дарили подарки.

«В акции принимают участие и представители ветеранской организации, за что им большое спасибо. Еще часть мероприятий пройдет с посещением ребят по месту жительства и, кроме того, по общеобразовательным учреждениям, где также будут вручены сладкие подарки», - сообщил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

На память об уличном празднике его участники сделали общую фотографию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А что там с полицейскими из Нижнего Ломова, которые стояли и не вмешивались?

Гость||

Всё нормально,продолжают стоять и не вмешиваться.

Имя: Гость
Комментарий:

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