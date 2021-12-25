Сотрудники пензенской полиции устроили праздник для детей

25.12.2021 | 20:30

Сказочный старец попал на центральную площадь Пензы в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Концертная программа с играми, конкурсами, песнями и танцами была организована при содействии городского управления МВД и общественного совета при ведомстве. Сотрудники полиции желали детям новогоднего настроения и полезных увлечений, советовали проявлять осторожность в дни зимних каникул, не находиться на улице без взрослых в темное время суток и дарили подарки.

«В акции принимают участие и представители ветеранской организации, за что им большое спасибо. Еще часть мероприятий пройдет с посещением ребят по месту жительства и, кроме того, по общеобразовательным учреждениям, где также будут вручены сладкие подарки», - сообщил начальник УМВД России по г. Пензе Владимир Лысов.

На память об уличном празднике его участники сделали общую фотографию.