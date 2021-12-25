Общество

Каменские футболисты получили награды по итогам года

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Места министров заняли футболисты - ненадолго, лишь на время церемонии награждения. В Круглом зале правительства чествовали игроков клуба «Дорожник».

Для команды из Каменки год выдался более чем успешным. В третий раз за свою историю она завоевала кубок Межрегионального футбольного союза «Приволжье», но главным достижением стала победа на всероссийских соревнованиях среди любителей.

«Команда формируется на базе общественной инициативы, по факту - общественная организация, когда люди идут, грубо говоря, не зарабатывать на спорте деньги, а вести нормальный, здоровый образ жизни», - прокомментировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Среди любительских команд «Дорожник» - одна из самых сильных в стране. Каменские футболисты регулярно выступают на различных турнирах, выигрывая практически все.

«Отдельное спасибо нашим болельщикам, что заставляют нас двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Выражаем благодарность и руководству области», - отметил капитан клуба Денис Руфкин.

«Я вижу не просто команду, а целую спортивную семью, дружную, которая не просто объединилась в спортивном направлении, а именно любит то, что делает. Это видно в каждом движении, в каждом результате», - оценила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Почетные грамоты и благодарности от губернатора области и министерства спорта получили не только футболисты, но и тренерский штаб клуба, а также административный персонал.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

терказарова гоните оттуда,он там не причем

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