В Пензе два педагога получат премии в 500 тысяч и 1 млн рублей

13.10.2025 | 10:15

Преподаватели Елена Антонова (Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы) и Наталья Маркина (Пензенский колледж искусств) стали лауреатами премии Президента РФ для преподавателей в области музыкального искусства.

Они получат 500 000 и 1 000 000 рублей соответственно, сообщили в областном министерстве культуры и туризма.

Выдвинутых на премию кандидатов оценивали по нескольким критериям. Среди них - результаты обучения учеников, наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях, пояснила министр культуры России Ольга Любимова.

Наталья Маркина, которой вручат 1 000 000 рублей, в профессии уже 25 лет. Сейчас она является преподавателем отделения этнохудожественного творчества в колледже искусств.

«Я понимаю важность моей педагогической миссии - делиться своими знаниями с будущими педагогами и руководителями творческих коллективов во благо будущего нашей страны. Я благодарна, что мой труд оценили на таком высоком уровне», - отметила лауреат премии.