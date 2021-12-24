Вадим Супиков поздравил членов совета общественности с Новым годом

24.12.2021 | 09:03

Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков провел встречу с членами совета общественности Железнодорожного района Пензы. Участники мероприятия подвели итоги работы и обозначили планы на будущее.

«В этом году была проведена большая работа: отремонтировано 27 улиц в частном секторе, поведена опиловка аварийных деревьев, оказана помощь многодетным и малообеспеченным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, учреждениям образования, в двух скверах – «Дружбы» и «Семейный» - в рамках исполнения наказов избирателей установлены дополнительные детские игровые элементы и спортивная площадка», - отметил Вадим Супиков.

Положительные решения были даны по 94% обращений жителей.

«Для детей организовано 10 новогодних представлений с участием Деда Мороза и Снегурочки, на Крещение будут организованы точки раздачи святой воды», - добавил парламентарий.

Вадим Супиков, его коллега по фракции Ольга Чистякова и глава администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин поблагодарили актив района за участие в общественно-политической жизни и гражданскую позицию и поздравили с наступающим Новым годом.