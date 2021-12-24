В Пензе оштрафовали заместителя директора энергетической компании

24.12.2021 | 18:16

Жители улицы Арбековской весь прошлый год страдали от частых отключений электричества и от отсутствия предупреждений, что его в домах не будет. Сколько раз за 2020-й они лишались света - люди даже подсчитать не могут.

«Иногда бывало так, что практически на весь день. Не дозвонишься в аварийную службу, а если дозваниваешься, иногда отвечали, что разбираются, причину не могут назвать, а иногда говорили, что они вообще не знают про то, что свет отключен», - рассказала местная жительница.

«Ветер сильный когда - котлы у всех электрические, плохо, если что», - отметила женщина.

Жители улицы составили коллективное письмо и отправили его в ряд инстанций. Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы провело проверку и установило: в том, что жителей не уведомляли о грядущих отключениях, виноват заместитель директора энергетической компании. На него наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако постановление мужчина обжаловал сначала в районном, потом в областном суде.

«Он пояснил, что организацией были совершены все возможные действия, направленные на уведомление потребителей о введении режима ограничения потребления электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ. Однако суду не были представлены доказательства того, что все потребители были уведомлены надлежащим образом», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Как рассказали в управлении антимонопольной службы, наказали не только замдиректора, но и саму энергетическую компанию, так как по закону именно она должна информировать граждан об отключениях. Штраф составил более 11 миллионов рублей.

«Сетевая организация представила нам детализацию телефонных звонков и указала, что граждане якобы уведомлялись посредством совершения телефонных звонков. Когда мы стали проверять детализацию, то выяснили, что организация совершала телефонные звонки, но только потребителям - юридическим лицам», - пояснила начальник отдела Пензенского УФАС России Валентина Пегова.

Постановление, касающееся энергетической компании, обжалуется в арбитражном суде.