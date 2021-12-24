Общество

В Пензе оштрафовали заместителя директора энергетической компании

Печать

Жители улицы Арбековской весь прошлый год страдали от частых отключений электричества и от отсутствия предупреждений, что его в домах не будет. Сколько раз за 2020-й они лишались света - люди даже подсчитать не могут.

«Иногда бывало так, что практически на весь день. Не дозвонишься в аварийную службу, а если дозваниваешься, иногда отвечали, что разбираются, причину не могут назвать, а иногда говорили, что они вообще не знают про то, что свет отключен», - рассказала местная жительница.

«Ветер сильный когда - котлы у всех электрические, плохо, если что», - отметила женщина.

Жители улицы составили коллективное письмо и отправили его в ряд инстанций. Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы провело проверку и установило: в том, что жителей не уведомляли о грядущих отключениях, виноват заместитель директора энергетической компании. На него наложен штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако постановление мужчина обжаловал сначала в районном, потом в областном суде.

«Он пояснил, что организацией были совершены все возможные действия, направленные на уведомление потребителей о введении режима ограничения потребления электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ. Однако суду не были представлены доказательства того, что все потребители были уведомлены надлежащим образом», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Как рассказали в управлении антимонопольной службы, наказали не только замдиректора, но и саму энергетическую компанию, так как по закону именно она должна информировать граждан об отключениях. Штраф составил более 11 миллионов рублей.

«Сетевая организация представила нам детализацию телефонных звонков и указала, что граждане якобы уведомлялись посредством совершения телефонных звонков. Когда мы стали проверять детализацию, то выяснили, что организация совершала телефонные звонки, но только потребителям - юридическим лицам», - пояснила начальник отдела Пензенского УФАС России Валентина Пегова.

Постановление, касающееся энергетической компании, обжалуется в арбитражном суде.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте