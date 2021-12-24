Общество

Пензенцам объяснили отсутствие фейерверка в новогоднюю ночь

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В Управлении культуры г. Пензы объяснили, почему в новогоднюю ночь в городе не будет праздничного фейерверка.

Ранее один из читателей сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался, когда в городе в последний раз устраивали фейерверк в новогоднюю ночь. Запрос был направлен начальнику управления культуры Вере Фейгиной.

В пятницу, 24 декабря, из ведомства поступил ответ за ее подписью.

«Центральная елка располагается на площади им. В. И. Ленина, рядом находятся жилые дома, поэтому в целях безопасности проведение новогоднего фейерверка не предусмотрено», - говорится в письме.

1 января 2016 года неудачно запущенная петарда стала причиной пожара на Московской. У дома № 40, окна которого выходят на Фонтанную площадь, загорелся балкон, также огонь повредил комнату. Люди не пострадали.

В новогоднюю ночь на площади Ленина пройдет музыкальная радиопрограмма. Она начнется в 21:00 и продлится до 2:00.

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Гость||

Не надо нам от вас ни чего отстаньте вы от нас со своими питардами и хлопушками

Гость||

Центральная елка располагается на площади им. В. И. Ленина, рядом находятся жилые дома, поэтому в целях безопасности проведение новогоднего фейерверка не предусмотрено

___

Во-первых, почему фейерверк надо проводить именно в месте где стоит центральная ёлка?

Во-вторых, почему и как тогда организуют фейерверк на Юбилейной площади в окружении жилых домов и у Ростка?

Гость||

Буртасские идиоты будут сами оббабахивать себя и всех вокруг.

Гость||

Просто в этом году мэрия не запланировала спалить драмтеатр)))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Центральная елка располагается на площади им. В. И. Ленина, рядом находятся жилые дома, поэтому в целях безопасности проведение новогоднего фейерверка не предусмотрено», - говорится в письме
Все верно, согласно СанПин фейерверки и салюты должны проводиться не менее ста метров от населенного пункта..

А, если бабаханье нарушит покой отдыхающих или напугает ребенка спящего.

Гость||

Да деньги зажилили себе на банкет,просто, жмоты !

Гость||

Врет эта Фейгина, фейки тут распространяет, колотуха!

Имя: Гость
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