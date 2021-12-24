Пензенцам объяснили отсутствие фейерверка в новогоднюю ночь

24.12.2021 | 10:41

В Управлении культуры г. Пензы объяснили, почему в новогоднюю ночь в городе не будет праздничного фейерверка.

Ранее один из читателей сетевого издания «ПензаИнформ» поинтересовался, когда в городе в последний раз устраивали фейерверк в новогоднюю ночь. Запрос был направлен начальнику управления культуры Вере Фейгиной.

В пятницу, 24 декабря, из ведомства поступил ответ за ее подписью.

«Центральная елка располагается на площади им. В. И. Ленина, рядом находятся жилые дома, поэтому в целях безопасности проведение новогоднего фейерверка не предусмотрено», - говорится в письме.

1 января 2016 года неудачно запущенная петарда стала причиной пожара на Московской. У дома № 40, окна которого выходят на Фонтанную площадь, загорелся балкон, также огонь повредил комнату. Люди не пострадали.

В новогоднюю ночь на площади Ленина пройдет музыкальная радиопрограмма. Она начнется в 21:00 и продлится до 2:00.