В новогоднюю ночь в Пензе не будет праздничного фейерверка

17.12.2021 | 15:43

В пятницу, 17 декабря, стала известна афиша новогодних мероприятий в Пензе. Ее опубликовал губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется музыкальная радиопрограмма, которая продлится до 2:00 1 января.

Фейерверка в новогоднюю ночь не будет.

1 января в 12:00 в зоопарке для посетителей проведут праздник под названием «Его величество - полосатое совершенство». 4 января в 15:30 там же пройдет показательное кормление тигров.

25, 26 декабря, а также с 3 по 7 января с 15:00 до 17:00 на площади Ленина будут проходить различные спортивные мероприятия.

С 2 по 9 января в 11:00 и 16:00 в Детском парке на Кронштадтской ждут гостей на театрализованное представление у елки.

7 января в 11:00 на площади Ленина начнется рождественская музыкальная радиопрограмма. 9 января в 11:00 там пройдет последнее мероприятие, посвященное закрытию новогодней кампании.