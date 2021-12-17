Культура

В новогоднюю ночь в Пензе не будет праздничного фейерверка

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В пятницу, 17 декабря, стала известна афиша новогодних мероприятий в Пензе. Ее опубликовал губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется музыкальная радиопрограмма, которая продлится до 2:00 1 января.

Фейерверка в новогоднюю ночь не будет.

1 января в 12:00 в зоопарке для посетителей проведут праздник под названием «Его величество - полосатое совершенство». 4 января в 15:30 там же пройдет показательное кормление тигров.

25, 26 декабря, а также с 3 по 7 января с 15:00 до 17:00 на площади Ленина будут проходить различные спортивные мероприятия.

С 2 по 9 января в 11:00 и 16:00 в Детском парке на Кронштадтской ждут гостей на театрализованное представление у елки.

7 января в 11:00 на площади Ленина начнется рождественская музыкальная радиопрограмма. 9 января в 11:00 там пройдет последнее мероприятие, посвященное закрытию новогодней кампании.

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Гость||

ОТЛИЧНО!!!

Гость||

а чему радоваться, фейеры пущать? омикрон с куку кодами встречать?

Гость||

а он в новый год когда то был вообще??? или на бумаге только???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

7 января в 11:00 на площади Ленина начнется рождественская музыкальная радиопрограмма.
Символичное место для рождества...

Гость||

"Значит, так. Здесь - мячи кидаем. Здесь - кольца кидаем. Здесь - петлей на удочке кегли ловим". ))))))))))))

Гость||

Ку-ка-реку!!!

Гость||

Гость писал(a):

Взлетел высоко, кабы падать пришлось низко!
а разница? падать будет мягко - везде грязь

Гость||

Ку-ка-реку!!!!!!!

Гость||

Всё для людей что называется.

Гость||

7 января в 11:00 на площади Ленина начнется рождественская музыкальная радиопрограмма.\\\

А нам, мусульманам, куда деваться?

Оно нам надо? И так везде плакаты поздравляют с рождеством.

А с мусульманскими праздниками почему не поздравляют?

А ещё и иудеи у нас в губернии есть.

Гость||

Ку-ка-реку!!!

Гость||

Ку-кар-код!!!penzainform.ru писал(a):

4 января в 15:30 там же пройдет показательное кормление тигров.
Кем будут кормить тигров и что показывать этим?

Гость||

Ку-ка-реку!

Гость||

Пусть решает Мельниченко наивазнейшие проблемы региона! Сколько сирот у нас!, обездоленных,нищих, бедолаг сколько с помоек! Пусть решает наивазнейшие проблемы, а не те где и как и чью елку устанавливать...

Гость||

Я забеременела!!!

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Имя: Гость
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