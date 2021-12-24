На пензенском железнодорожном вокзале организовали «Час пассажира»

24.12.2021 | 19:37

Представители Куйбышевской железной дороги организовали в здании городского вокзала «Час пассажира» и ответили на вопросы граждан. Юрий Никитин стал первым, кто обратился за разъяснением.

«Впереди новогодние праздники. Будут ли дополнительные поезда на Москву? Потому что билеты постоянно - то есть, то нет?» - поинтересовался житель Пензы.

«У нас назначается на московское направление на все новогодние праздники ежедневное сообщение 251-й поезд Пенза - Москва. Также готовим - 27-го отправление - 233-й. 240-й - это Пенза - Москва, потом он от Москвы на Уфу поедет, а потом сюда вернется», - сообщил начальник вагонного участка Пенза Куйбышевского филиала АО «ФПК» Олег Зайцев.

Кроме того, назначены дополнительные рейсы «Дневного экспресса»: 24 и 30 декабря - из Самары, а 26-го и 31-го - из Пензы. Самый популярный у жителей вопрос - про заветный бело-черный квадрат.

«В настоящее время как для приобретения, так и для посадки QR-коды не требуются», - пояснила начальник производственного участка Куйбышевского железнодорожного агентства Марина Просвирина.

Обустройство платформ пригородных поездов, освещенность пространства, наличие своевременных информационных объявлений по громкой связи - эти и другие вопросы задавали пассажиры людям в форме больше часа.

«Мы готовы принять любое обращение, рассмотреть его в ближайшее время, дать ответ и, если потребуется, провести проверку», - сообщил транспортный прокурор г. Пензы Сергей Гусев.

Следующий «Час пассажира» планируют организовать в аэропорту, но уже после новогодних каникул.