Журналист из Пензы рассказала, как в пятый раз задала вопрос Путину

23.12.2021 | 19:13

Главный редактор пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова снова задала свой вопрос Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции. Это уже пятый раз, когда Юлия спрашивает президента о наболевшем.

«Индексация пенсии в следующем году запланирована в 5,9%, это намного ниже инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - поинтересовалась Юлия Измайлова.

«Я с вами полностью согласен - мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - ответил Владимир Путин.

Яркая блондинка - единственная из всех журналистов, кто за всю историю проведения пресс-конференций Владимира Путина смогла в пятый раз пообщаться с Верховным главнокомандующим. Это тот фантастический случай, когда снаряд попадает в воронку с завидной периодичностью. Сразу после окончания прямой линии журналисты 11 канала связались с Юлией, и она рассказала, как готовилась к этой важной встрече.

«Я знаю, что нужно очень рано приехать на место проведения пресс-конференции, занять удобное место. Для этого нужно не жалеть себя, вставать в 6 часов утра, в 9 уже я была первой в очереди - вместе с Ксенией Собчак. Девушки многие, когда увидели (я фотографии выкладываю в интернете), задали мне вопрос: «А почему ты не в красном? Ты же два года подряд в красном была, выделялась». Но я рассчитала этот момент. Все начали приезжать в красном, поэтому сидеть в середине зала в красном было бы, наверное, неправильно, поэтому я в зеленом костюме. И, видите, президент сказал: девушка в зеленом», - пояснила она.

В следующем году, если Юлия вновь соберется принять участие в пресс-конференции главы государства, она намерена надеть костюм другого цвета. А какого - секрет.