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Общество

Журналист из Пензы рассказала, как в пятый раз задала вопрос Путину

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Главный редактор пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова снова задала свой вопрос Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции. Это уже пятый раз, когда Юлия спрашивает президента о наболевшем.

«Индексация пенсии в следующем году запланирована в 5,9%, это намного ниже инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - поинтересовалась Юлия Измайлова.

«Я с вами полностью согласен - мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - ответил Владимир Путин.

Яркая блондинка - единственная из всех журналистов, кто за всю историю проведения пресс-конференций Владимира Путина смогла в пятый раз пообщаться с Верховным главнокомандующим. Это тот фантастический случай, когда снаряд попадает в воронку с завидной периодичностью. Сразу после окончания прямой линии журналисты 11 канала связались с Юлией, и она рассказала, как готовилась к этой важной встрече.

«Я знаю, что нужно очень рано приехать на место проведения пресс-конференции, занять удобное место. Для этого нужно не жалеть себя, вставать в 6 часов утра, в 9 уже я была первой в очереди - вместе с Ксенией Собчак. Девушки многие, когда увидели (я фотографии выкладываю в интернете), задали мне вопрос: «А почему ты не в красном? Ты же два года подряд в красном была, выделялась». Но я рассчитала этот момент. Все начали приезжать в красном, поэтому сидеть в середине зала в красном было бы, наверное, неправильно, поэтому я в зеленом костюме. И, видите, президент сказал: девушка в зеленом», - пояснила она.

В следующем году, если Юлия вновь соберется принять участие в пресс-конференции главы государства, она намерена надеть костюм другого цвета. А какого - секрет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Пора уж Юле в столицу перебираться,поближе к своему кумиру.

Гость||

Ну Вам стало понятно, как Президент ставит на место?)

Гость||

Ну да - ЧИСТО СЛУЧАЙНО!!

Гость||

вместе с ксюшей собчак

Гость||

Пензинформ, вы модерируете комментарии?

Гость||

Пензинформ уже окончательно превратился в забор, на котором всякое быдло имеет полное право писать, что вздумается.

Гость||

5 раз одно и тоже спрашивает.

Задолбала-подумал путин))

Гость||

- Доходы растут, безработица снижается

- НАТО лезет на восток

- Дети всегда лучше и умнее своих родителей

- Украину создал Ленин

- Дед Мороз приносит подарки только хорошим девочкам и мальчикам

- Кто растит детей - красавцы!

- Женщина - это женщина, а мужчина - это мужчина

- Дагестан – топчик

- Спорт объединяет!

- Мишустина с собой на отдых не берем

- Пенсию проиндексируем

- Инфраструктуру в селах будем развивать

Гость||

Неуважаемая вата, которая смотрит и 21 год надеется на чудо, желаю вам в наступающем году:

- бензин по 85 р, за литр, те у которых нет автомобиля (а такой ваты большенство), проезд по 50 р.,

- коммуналку можно процентов на 40-50 поднять, иначе солдаты НАТО уже у порога,

- хлеба рублей по 70, для вс нормально, вы же вытерпите, вам всё непочём

и налогов, сборов, акцизов, налогов...

с наступающим...

Гость||

Нормально он ее осадил.

Гость||

Самое главное- у нас стабильность,Крым наш и можем повторить.А цены во всем мире растут,ничего страшного,мы стерпим все.

Гость||

Только Путин проиндексирует пенсии россиян на уровень инфляции и даже выше.

Гость||

Что-то Конституцию так в торопях поменяли так как времени на раскачку не было ,а жить после этого лучше не стали. Для чего тогда торопились?

Гость||

А ведь наверняка ей придется этот вопрос задавать каждый год до 2036 года .Так столько оттенков цвета у природы нет.

Имя: Гость
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