Итоги разговора Путина и Трампа: какая команда дана военным

18.03.2025 | 20:53

Во вторник, 18 марта, между Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. О его итогах рассказала пресс-служба Кремля.

Основной темой беседы стал конфликт на Украине.

«В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия - с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», - уточнили в Кремле.

Путин согласился на предложение Трампа об отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Во время диалога лидеров двух стран было подчеркнуто, что главным условием для разрешения ситуации дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

«В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права», - пояснил Кремль, добавив, что Президент РФ в то же время обратил внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Владимир Путин сообщил Трампу, что на 19 марта запланирован обмен пленными по схеме 175 на 175 человек. Помимо этого, украинской стороне будут переданы 23 тяжелораненых военнослужащих, которые оказались в российских медицинских учреждениях.

«Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений Президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы». - заключили в пресс-службе.