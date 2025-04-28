Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

28.04.2025 | 14:30

Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщили в Кремле в понедельник, 28 апреля.

Он будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

«На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», - заявили в Кремле.

В противном случае Вооруженные Силы РФ дадут адекватный ответ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил он.