Пензенцы высказались о работе транспорта морозным утром

23.12.2021 | 18:24

Погодные условия вынудили некоторых пензенцев пересесть на общественный транспорт. Не все автолюбители из-за низкой температуры воздуха смогли завести свои машины, у других жителей областного центра не получилось воспользоваться услугами такси - цена зашкаливала. Утром стоимость проезда на легковушке с «шашечками» возросла почти в три раза. Так, например, чтобы добраться из ближнего Арбекова до Западной Поляны, нужно было отдать водителю без малого 400 рублей.

«Все зависит от погодных условий в первую очередь. Во-вторых, высокий спрос происходит, когда утренний час пик и люди на работу едут», - сообщил водитель такси Кирилл.

Холода не повлияли на работу общественного транспорта. Автобусы большой и малой вместимости, троллейбусы курсировали согласно своему графику. Люди не сильно мерзли на остановках, но, оказавшись в салоне, не всегда чувствовали разницу. Внутри было ненамного теплее, чем на улице. Через покрытые инеем стекла пензенцы следили за дорогой.

«В некоторых маршрутках топят, в некоторых - нет», - рассказал молодой человек.

«Скорее всего, печка включается, идет поток воздуха, но, когда открывается дверь, холодный перекрывает его почти полностью», - отметил пензенец.

«Ну дизель - его же нагревать надо. У меня тепло», - сообщил водитель маршрутки.

Более подготовленными к удару морозов оказались представители старшего поколения - те, кто помнит суровый зимний климат средней полосы еще до того, как все заговорили о глобальном потеплении.

«Нормальная погода, зима пришла. Такие зимы раньше всегда были. Это сейчас кричат: аномальные холода! Это нормальная зима», - заявил мужчина.