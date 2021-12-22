Общество

В сведениях о вакансиях пензенского предприятия нашли дискриминацию

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На одном из пензенских предприятий, расположенных в Железнодорожном районе, прокуратура нашла нарушения. В сведениях о вакансиях, размещенных на сайте организации, содержались дискриминационные ограничения.

«Например, к кандидатам на должность техника было указано требование о принадлежности соискателей к женскому полу, а на должность токаря-универсала - к мужскому, а также установлено ограничение по возрасту - до 55 лет», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мировой судья привлек начальника отдела по работе с персоналом к административной ответственности в виде предупреждения.

А руководителю предприятия прокурор района внес представление, которое находится на рассмотрении.

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Гость||

воу воу воу , раскрыто преступление века!!! сразу видно как хорошо работает прокуратура!

Гость||

Такая дискриминация процветает потому что сами соискатели те ещё терпилы и руководство самого предприятия в глубоком неадеквате.

Гость||

Комуто звездочка упала)))

Гость||

Возьмите их в прокуратуру или в другие ф. структуры

Гость||

В объявлениях по набору в массажные салоны требуются одни бабы. Вопиющая дискриминация

Гость||

В объявлениях по набору в массажные салоны требуются одни бабы. Вопиющая дискриминация

___

Потому что это салоны плотских утех.

Гость||

Насчёт возраста что до 55лет тока берут это действительно непорядок. Брать надо всех, от 16 и до бесконечности, жизнь у нас такая.

Гость||

Уберут эту дискриминацию с сайта. И что толку? Придёт человек 56-ти лет устраиваться, ему скажут: "Уже взяли".

Гость||

Да, какая разница-то? Можно подумать от этого что-то поменяется в работе отдела кадров предприятия. В объявлении хоть пишут открыто требования, а при устройстве на работу они будут руководствоваться теми же принципами, только будут придумывать отговорки, чтобы не взять не подходящего под их требования соискателя.

Гость||

А-та-та.

Пальчиком погрозили.

Ни-и-зь-зя.

Гость||

бред это все, по факту берут до 40-43 года край, а дальше нахер никому не нужны,и хоть с 2мя высшими, если только в охранники

Гость||

Я извиняюсь,немножко не втему.

А в так называемых бабеншопах бородатые мужчинки с бритвамии все в татушках,они традиционной ориентации или из "гондураса"?

Гость||

Гость писал(a):

так называемых бабеншопах бородатые мужчинки с бритвамии все в татушках,они традиционной ориентации
сходи и спроси

Имя: Гость
Комментарий:

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