В сведениях о вакансиях пензенского предприятия нашли дискриминацию

22.12.2021 | 09:04

На одном из пензенских предприятий, расположенных в Железнодорожном районе, прокуратура нашла нарушения. В сведениях о вакансиях, размещенных на сайте организации, содержались дискриминационные ограничения.

«Например, к кандидатам на должность техника было указано требование о принадлежности соискателей к женскому полу, а на должность токаря-универсала - к мужскому, а также установлено ограничение по возрасту - до 55 лет», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мировой судья привлек начальника отдела по работе с персоналом к административной ответственности в виде предупреждения.

А руководителю предприятия прокурор района внес представление, которое находится на рассмотрении.