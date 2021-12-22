В сведениях о вакансиях пензенского предприятия нашли дискриминацию

На одном из пензенских предприятий, расположенных в Железнодорожном районе, прокуратура нашла нарушения. В сведениях о вакансиях, размещенных на сайте организации, содержались дискриминационные ограничения.
«Например, к кандидатам на должность техника было указано требование о принадлежности соискателей к женскому полу, а на должность токаря-универсала - к мужскому, а также установлено ограничение по возрасту - до 55 лет», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Мировой судья привлек начальника отдела по работе с персоналом к административной ответственности в виде предупреждения.
А руководителю предприятия прокурор района внес представление, которое находится на рассмотрении.
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воу воу воу , раскрыто преступление века!!! сразу видно как хорошо работает прокуратура!