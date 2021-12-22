В следственном отделе по одному из районов Пензы появился новый глава

22.12.2021 | 11:40

В следственном отделе по Железнодорожному району Пензы сменился руководитель. Пост занял старший лейтенант юстиции Сергей Сергеевич Сергеев.

Соответствующий приказ подписан 21 декабря в Следственном комитете РФ.

В 2016 году Сергеев с отличием окончил юридический факультет ПГУ и стал работать следователем Бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области.

С 2018-го по 2021-й он замещал должности инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля следственного управления.

«В 2021 году назначен на должность заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы, переведен на равнозначную должность в следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.