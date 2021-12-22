В следственном отделе по одному из районов Пензы появился новый глава

В следственном отделе по Железнодорожному району Пензы сменился руководитель. Пост занял старший лейтенант юстиции Сергей Сергеевич Сергеев.
Соответствующий приказ подписан 21 декабря в Следственном комитете РФ.
В 2016 году Сергеев с отличием окончил юридический факультет ПГУ и стал работать следователем Бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области.
С 2018-го по 2021-й он замещал должности инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля следственного управления.
«В 2021 году назначен на должность заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы, переведен на равнозначную должность в следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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Антон Антонович Антонов