Общество

В следственном отделе по одному из районов Пензы появился новый глава

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В следственном отделе по Железнодорожному району Пензы сменился руководитель. Пост занял старший лейтенант юстиции Сергей Сергеевич Сергеев.

Соответствующий приказ подписан 21 декабря в Следственном комитете РФ.

В 2016 году Сергеев с отличием окончил юридический факультет ПГУ и стал работать следователем Бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области.

С 2018-го по 2021-й он замещал должности инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля следственного управления.

«В 2021 году назначен на должность заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы, переведен на равнозначную должность в следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Антон Антонович Антонов

Гость||

Чей родственник?

Гость||

уж больно быстро шагает и точно кто то толкает

Гость||

Чей сынуля? Сразу видно, что человек не простой, взгляд серьезный, комплекции не хилой, качок, вышибала!

Гость||

Иван Иванович Иванов

Гость||

В Первомайском СО всех гнать надо.

Гость||

Тымченко (Первомайский СО) - фальсификатор.

Гость||

Олег Олегович Олегов

Гость||

Ренат Ренатович Ренатов

Гость||

Абдухиллоджареддин Абдухиллоджареддинович Абдухиллоджареддинов

Гость||

Гость писал(a):

Чей родственник?
Сергея

Гость||

Капралова - мерзкая, лживая укрывательница преступников.

Гость||

Гость писал(a):

Сергея
Аааа, а я думал Сергея.

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