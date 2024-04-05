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Происшествия

В Нижнем Ломове нашли тело пропавшего осенью горожанина

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В Нижнем Ломове нашли тело 27-летнего местного жителя, пропавшего осенью 2023 года.

По данным следствия, вечером 20 ноября мужчина вышел из дома своего знакомого на улице Андреева и с тех пор связи с ним не было. По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело.

3 апреля полицейские нашли разыскиваемого мертвым на территории города.

«При осмотре каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном СУ СКР.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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