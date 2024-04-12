Насильнику, напавшему на женщину в Засечном, вынесли приговор

12.04.2024 | 17:31

47-летнего жителя Пензенского района осудили за попытку изнасилования 28-летней женщины. Он обещал расправиться с жертвой, если та будет сопротивляться.

Ранее мужчина был судим за убийство и разбой, а ночью 17 августа прошлого года у дома № 10 на улице Мясницкой в Засечном с ножом напал на прохожую.

«Пытался совершить преступление сексуального характера, применяя насилие и высказывая в ее адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

Довести дело до конца насильник не сумел - пострадавшая вырвалась и убежала. Перепуганная женщина увидела незнакомую молодую пару и бросилась за помощью. Парень с девушкой проводили ее до дома.

Напавшего объявили в розыск. Его нашли и задержали в Городищенском районе.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - отметили в следственном управлении.