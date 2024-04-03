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Происшествия

В Пензе ищут мужчину, исчезнувшего после выхода из аэропорта

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В Пензе расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения 40-летнего Павла Александровича Борискина. Летом он прилетел в областной центр из Москвы и пропал.

По данным следствия, 27 августа в 22:45 самолет совершил посадку, мужчина вышел из аэропорта и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего - 180 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Данных о том, во что он был одет, нет.

«При наличии информации о местонахождении или обстоятельствах его безвестного исчезновения просим сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412)63-64-96 или в полицию по телефону 02», - обратились к пензенцам в региональном СУ СК РФ.

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Источник — фото областного СУ СК РФ
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