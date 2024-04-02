Пензячка ударила сотрудницу полиции и получила срок

02.04.2024 | 18:54

В Пензе 50-летняя местная жительница ударила следователя отдела полиции, за что понесла наказание.

Инцидент случился ночью 21 декабря в одном из кафе. Стражи порядка приехали в заведение, получив сообщение о конфликте, угрозе убийством и порче имущества.

Не желая ничего объяснять, гостья заведения стала прилюдно оскорблять сотрудницу полиции, а затем ударила ее рукой по лицу и ногой по телу.

«Противоправные действия женщины были пресечены правоохранителями. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд приговорил пензячку к году лишения свободы условно с испытательный сроком на весь период.