Пензячка ударила сотрудницу полиции и получила срок

В Пензе 50-летняя местная жительница ударила следователя отдела полиции, за что понесла наказание.
Инцидент случился ночью 21 декабря в одном из кафе. Стражи порядка приехали в заведение, получив сообщение о конфликте, угрозе убийством и порче имущества.
Не желая ничего объяснять, гостья заведения стала прилюдно оскорблять сотрудницу полиции, а затем ударила ее рукой по лицу и ногой по телу.
«Противоправные действия женщины были пресечены правоохранителями. Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Суд приговорил пензячку к году лишения свободы условно с испытательный сроком на весь период.
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