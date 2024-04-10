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Происшествия

В Пензе расследуют гибель мужчины, пропавшего после выхода из аэропорта

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В Пензе выясняют обстоятельства гибели 40-летнего мужчины, который пропал сразу после прилета в областной центр.

Он прибыл из Москвы 27 августа 2023-го в 22:45. Гость Пензы покинул здание аэропорта и пропал. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело.

«7 апреля 2024 года тело разыскиваемого мужчины обнаружено на территории Железнодорожного района города Пензы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Чтобы установить точную причину смерти мужчины, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

3 апреля в Нижнем Ломове нашли тело 27-летнего местного жителя, пропавшего осенью 2023 года. 20 ноября мужчина вышел из дома своего знакомого на улице Андреева и с тех пор связи с ним не было.

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