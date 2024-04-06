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Общество

В Октябрьский район Пензы назначен новый прокурор

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На должность прокурора Октябрьского района Пензы назначен советник юстиции Алексей Дубровин. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации в пятницу, 5 апреля.

«Алексей Дубровин родился в 1988 году в городе Мытищи Московской области. В 2012 получил высшее образование по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры проходит с 2014 года», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

До назначения в Пензу занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Алексей Дубровин неоднократно удостаивался поощрений от Генерального прокурора РФ и прокурора Московской области.

Женат, воспитывает сына.

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Источник — фото областной прокуратуры
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