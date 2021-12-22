22.12.2021 | 08:49

В Пензенской области готовятся к снегопадам, которые, согласно прогнозам синоптиков, пройдут в ближайшие дни. Во вторник, 21 декабря, в министерстве строительства и дорожного хозяйства прошло совещание, посвященное работе в зимних условиях.

Министр Александр Гришаев поручил руководителям дорожных организаций своевременно реагировать на ухудшение погодных условий: проводить патрульную очистку и обработку противогололедными материалами. Специализированная техника должна находиться в обогреваемых помещениях, чтобы быть готовой в любой момент выехать на маршруты.

Кроме того, руководителей попросили лично выезжать на дороги и контролировать качество уборки и обработки.

«Также Александр Гришаев поставил задачу начальнику областного управления строительства и дорожного хозяйства Василию Глаголеву выписывать предписания тем дорожным организациям, которые недобросовестно относятся к выполнению работ по зимнему содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения», - пояснили в минстрое.

Водителей призвали быть аккуратными и внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, выполнять требования дорожных знаков.