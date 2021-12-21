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Общество

За ночь из Пензы вывезли почти 1 200 кубометров снега

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В ночь на вторник, 21 декабря, на дорогах Пензы работали 63 единицы специализированной техники. Об этом сообщает департамент ЖКХ на своей странице в Instagram.

МУП «Пензадормост» были выполнены работы по погрузке и вывозу снега на улицах Суворова, Кирова, в районе железнодорожного вокзала Пенза-I, говорится в посте.

Необходимость выхода снегоуборочной техники на улицы областного центра вызвал снегопад, прошедший 20-го числа. Ранее руководство «Пензадормоста» обратилось к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжих частей, в гостевых парковочных карманах, таких, к примеру, как у драматического театра. Это мешает работе техники.

Всего за ночь было вывезено 1 173 кубических метров снега.

Также в департаменте ЖКХ сообщили, что ликвидация сформированных снежных валов должна проводиться в течение 9-12 дней.

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Источник — фото www.instagram.com/departament_zhkh_penza/
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