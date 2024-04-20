Мечтавший о снегоходе никольчанин лишился 1,5 млн рублей

20.04.2024 | 10:29

38-летний житель Никольска нашел в Сети объявление о продаже снегохода стоимостью 1 млн 600 тыс. рублей и решил, что такая техника ему необходима.

Он связался с продавцом и договорился о покупке, а для транспортировки снегохода в Пензу через интернет заказал услугу грузоперевозки.

Вскоре никольчанину позвонил якобы продавец и потребовал полностью оплатить товар, аргументировав это большим количеством желающих купить его.

«Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. Будучи введенным в заблуждение, он четырьмя переводами перечислил на предоставленный звонившим банковский счет 1 520 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Когда же он связался с настоящим продавцом, тот объяснил, что никаких реквизитов для оплаты не предоставлял. Обманутый покупатель обратился в полицию, и теперь она ищет мошенника. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.