В Пензе припаркованные автомобили мешают уборке снега с дорог

20.12.2021 | 18:57

На стоянке центрального участка муниципального предприятия «Пензадормост» было пусто, ни одной машины. Вся техника на улицах, тротуарах города. Коллектив занимается ликвидацией последствий снегопада и готовится к предстоящим непростым погодным условиям.

«Задействовано порядка 90 единиц техники, порядка 93 человек. Работаем по остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, тротуарам в том числе. Основная задача - максимально побороть снег до заморозков», - сообщил и. о. директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

В ночь выйдут таким же составом. Для того чтобы привести в порядок город, руководство предприятия обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжих частей, в гостевых парковочных карманах, таких, к примеру, как у драматического театра. Это мешает работе техники. Ее парк в 2021-м значительно пополнился.

«Девять единиц комбинированных дорожных машин, мы их зарегистрировали, поставили на учет, запустили в работу. Также ротор запустили, но снег еще сырой, плохо откидывает. Также «Беларусы» с роторами, щетками, тоже порядка четырех единиц, два УАЗика и два свипера», - рассказал Сергей Трохин.

Еще шесть машин проходят процедуру регистрации, четыре должны поступить в скором времени. Что касается снегоплавильной станции, то ее пока планируют использовать не под мостом на улице Либерсона, как в прошлые годы, а на территории предприятия.